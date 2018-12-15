رياضة | 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 15-12-2018

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وجاءت اهم 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 15-12-2018 كالتالي :
*مودريتش: فترتي مع رونالدو هي الأفضل في مسيرتي.. ويجب توزيع الجوائز على رونالدو وميسي فقط
كشف النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، عن كلمات زميله السابق كريستيانو رونالدو الاخيرة، التي قالها عن غرفة الملابس، قبل مغادرته صفوف الميرنجي متوجهًا ليوفنتوس الايطالي.
وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أنا قضيت هنا ست سنوات ونصف وأستطيع أن أقول بكل تأكيد أننا عائلة واحدة، لاعبين ناضجين وذو جودة، علاقات جيّدة وأجواء رائعة جداً".
وأضاف: "أنا قضيت 6 مواسم رائعة مع رونالدو، ربما أفضل سنوات في مسيرتي وقمنا بالكثير من الأشياء المميزة، لذلك دائماً سأتذكر ذكريات علاقتنا على انها ذكريات رائعة لا تُنسى".
وواصل: "منافسة رونالدو وميسي؟ "هم ظاهرتين سيطروا على كرة القدم لعشر سنوات بسبب جودتهم، لكن عند الحديث عن الكرة الذهبية، فنحن نتحدث عن الأداء في موسم معين و هذا قد يعني أن أصوات المدربين، اللاعبين، أساطير كرة القدم، الصحفيين والجماهير جميعهم اخطأوا في نفس الوقت؟".
وأكمل: "إذا كنا سنقوم بالتصويت حسب جودة اللاعبين، فلا بد من توزيع جميع الجوائز بين ميسي ورونالدو، طالما مازالوا يلعبون أو إلغاء أي تصويت".
واختتم: "انا مستعد لإستبدال جميع الجوائز التي فزت بها مقابل الفوز بكأس العالم".
*مودريتش عن سيميوني: يحاول التقليل من ريال مدريد في كل فرصة
علق النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، على تصريحات الأرجنتيني دييجو سيميوني الاخيرة عنه، والتي أكد فيها على عدم أحقية لوكا بالكرة الذهبية.
وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "دائماً سيميوني يود استغلال الفرصة للتقليل من ريال مدريد او لاعبيه، انه يستفيد من الوضع لخلق أسباب واهية وراء إنجازات ريال مدريد والتي هي غير صحيحة تماماً".
وأضاف: "أتفهم أنه يريد أن يدافع عن لاعبه (جريزمان) ولكنه دائمًا ما كان يريد التقليل من قيمة ريال مدريد ولاعبيه، أنا احترم سيميوني ولاعبي أتلتيكو مدريد، نحن نقبل الهزيمة بروح رياضية ونهنئه عندما يفوز، لكن هو دائماً يشكك في كل ما هو متعلق بريال مدريد".
واختتم في هذا السياق: "عندما يفوز اتلتيكو نهنئهم بكل روح رياضية، ولكن عندما نفوز فإنهم لا يقبلون ذلك بل ويشككون في إنجازاتنا، بما في ذلك النهائيين في لشبونة وميلانو".
*ريال مدريد يعبر عقبة رايو فاليكانو بهدف "بنزيما"
استطاع فريق ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على رايو فاليكانو بهدف دون رد مساء اليوم السبت وذلك في المباراة التي جمعتهما على ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد لصالح ريال مدريد خلال الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.
وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.
وسيكون نادي ريال مدريد أمام مباراة قوية فريق فيا ريال ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا الإسبانية يوم 3 يناير المقبل، ويسعى الملكي لعمل نتيجة إيجابية والعودة لمنافسة برشلونة على اللقب المحلي.
*أول تعليق من سولاري بعد التغلب على رايو فاليكانو
أشار الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه لعب شوطاً أول بشكل جيدًا جدًا، وكان عليهم أن يذهبوا للراحة، مع نتيجة أكثر اطمئناناً.
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على رايو فاليكانو 1-0: "أنا اهتم كثيراً بكون جميع اللاعبين جيدون ومتاحون، انا سعيد لذلك".
وأضاف: "أعتقد أن بنزيما وأسينسيو يعانون من كدمات فقط ، لا شيء خطير".
وواصل: "سأكون قلقاً إذا لم يكن لدينا فرص سانحة للتسجيل لكننا فعلنا. أسينسيو قدم مباراة قوية جدا".
وتابع: "اليوم كانت لدينا فرص أكثر من مباراة هويسكا. اليوم أعتقد أنه كان يجب علينا أن نخرج مع نتيجة أكثر من التي حصلنا عليها".
وأكمل: "أحببت دعم المشجعين اليوم طوال المباراة، وهذا ما نحبه ونحتاجه".
وأستطرد: "نحن سعداء بتاهلنا في بطولتي كأس الملك ودوري ابطال اوروبا ، وتقليص النقاط عن صدارة الدوري".
واختتم: "استعادة مستوى ايسكو ؟ أنا اعمل على استعادة مستوى جميع اللاعبين، هذا ما أعمل عليه بشكل مكثف حالياً".
*يورينتي يحسم مستقبله مع ريال مدريد
علق نجم وسط ريال مدريد الاسباني، ماركوس يورينتي، على مستقبله مع النادي الملكي، مشيرًا لأنه يركز حاليًا في كأس العالم للأنديه ولا شيء اخر.
وقال يورينتي في تصريحات صحفية عقب الفوز على رايو فاليكانو 1-0: "أنا سعيد بالنقاط الثلاث وكيف أعمل، لم يكن لديهم أي شيء بعد التخلص من فرصتهم الاخيره".
واختتم: "عندما تسجل أولًا لا يمكنك أن تصاب بالجنون، نحن لم نستقر على نتيجة الـ1-0 لكنهم لم يسجلوا اليوم".
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