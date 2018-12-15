رياضة | كيف سيكون شكل الأهلي تحت قيادة "لازارتي" ؟.. مفاجأت على طريقة جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون شكل الأهلي تحت قيادة "لازارتي" ؟.. مفاجأت على طريقة جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب الأوروجواياني مارتين لازارتي المدير الفني السابق لنادي ريال سوسيداد الإسباني، والذي وصل منذ قليل إلى القاهرة للاتفاق على تفاصيل قيادته للمارد الأحمر.

وإنتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.

وأعلن الفريق الأحمر عن إقالة باتريس كارتيرون مدرب النادي بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت حتي الانتهاء من ملف المدرب الجديد.

وتعد الطريقة المحببة لدي المدرب الأوروجوياني مارتين لازارتي هي 4-2-3-1، وهي أيضا الطريقة التي يلعب بها النادي الأهلي في المواسم الأخيرة، وهو أيضًا التكتيك الذي ينتهجه الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودرب لازارتي العديد من الأندية في الأوروجواي مثل "ريفيربلات - ناسيونال مونتديفو"، ويملك المدرب الأوروجوياني تجربة عربية وحيدة مع نادي الوصل الإماراتي، وصعد بنادي ريال سوسييداد إلي الليجا بعد حصوله علي لقب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وكان النادي الأهلي قد اقترب في الأسابيع الماضية من التعاقد مع مواطنه الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب النصر السعودي السابق، ولكن لم تكتمل المفاوضات بشكل ناجح في النهاية.

واتجه مجلس إدارة النادي الأهلي لمارتين بعد فشل التعاقد أيضًا مع الأرجنتيني رامون دياز، بسبب المقابل المادي وطلب المدرب ضم 6 مساعدين اجانب في الجهاز الفني وعدم وجود مدربين محليين في الجهاز.

يذكر أن النادي الأهلي نجح في الفوز علي نادي جيما الأثيوبي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.