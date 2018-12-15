رياضة | مكتشف النجوم.. كل ما تريد معرفته عن مارتين المرشح لتدريب الأهلي

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يقترب المدرب الأوروجوياني مارتين لازارتي من القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

المدرب الأوروجواياني مارتين لازارتي يبلغ من العمر 56 عاما مولود في مارس 1961 من أب إسباني وأم أورجوانية واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا ضمن عددا من الأندية المحلية في الأوروجواي في مركز المدافع إلا أن فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال والذي ساهم رفقة هذا الفريق ببطولة كأس ليبرتادوريس و الإنتر كونتننتال.

وخاض لازارتي فترة في الدوري الإسباني ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة 4 مواسم قبل أن ينهي مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب .

لازارتي مدربا.

استهل مارتين لازارتي مسيرته التدريبيه في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، لينتقل لازارتي لتولي تدريب فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم ثم تولى تدريب فريق ريفربلات الأوروجواياني .

أبرز محطاته التدريبيه كانت في إسبانيا عندما تولي تدريب فريق ريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسونال الأوروجواياني أخر محطاته التدريبيه .

- مكتشف النجوم

يعد مارتن لازارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في التنقيب عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم .

الدولي الفرنسي جريزمان كان أحد أبرز المواهب التي إكتشفها لازارتي إبان فترة تواجده على قمة القيادة الفنية لفريق ريال سويسيداد الإسباني قال عنه جريزمان في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" بأنه كان "أخا كبيرا... بطبيعة الحال ثقافته تركت أثرها علي .