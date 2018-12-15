رياضة | علي معلول يقترب من الانضمام لقائمة الأهلي أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يقترب من الانضمام لقائمة الأهلي أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الظهير الأيسر التونسي علي معلول جاهزا للمشاركة مع فريق الأهلي وذلك خلال المباريات المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وأكدت التقارير أن التونسي معلول قد تعافى من الإصابة بشكل تام ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق ولديه جاهزية للعودة للتشكيل بعد غياب طويل.

ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي مسألة ضم علي معلول للقائمة في المباراة المقبلة أمام النجوم بالدوري المصري لتجهيزه لمواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 من أبطال أفريقيا.

وكان معلول قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع النادي الأهلي ضد وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.