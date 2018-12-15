رياضة | خاص.. رئيس المنصورة: سنتعاقد مع لاعبين من الدوري الممتاز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس المنصورة: سنتعاقد مع لاعبين من الدوري الممتاز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حاتم المير رئيس نادي المنصورة أنه بصدد التعاقد مع صفقات قوية من الدوري الممتاز، والقسم الثاني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال المير في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" أنه على ثقة كبيره في قدرات اللاعبين على مواصلة المنافسة مع فريق الرجاء المتصدر للمجموعة الثالثة.

ويحتل المنصورة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الرجاء صاحب الصدارة.