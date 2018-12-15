رياضة | من هو الأوروجواياني "لازارتي " مدرب الأهلي الجديد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو الأوروجواياني "لازارتي " مدرب الأهلي الجديد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المدرب الأوروجواني مارتين لازارتي إلى القاهرة، وهو أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.

وإنتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.

من هو مارتين لازارتي ؟