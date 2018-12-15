رياضة | من هو الأوروجواياني "لازارتي " مدرب الأهلي الجديد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو الأوروجواياني "لازارتي " مدرب الأهلي الجديد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل المدرب الأوروجواني مارتين لازارتي إلى القاهرة، وهو أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.
وإنتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.
من هو مارتين لازارتي ؟
* حقق كمدرب:
- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال "أوروجواي"
- دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجواني لدوري الدرجة الأولى
- دوري الدرجة الثانية بأسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للا ليجا
- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد
- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد
- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد
* حقق كلاعب:
- كأس العالم للأندية بنسخته القديمة عام 1988 مع فريق ناسيونال "أوروجواي"
- كأس الكوبا ليبرتادورس عام 1988 "أوروجواي"
- ودرب بالشرق الأوسط أيضًا فريق الوصل الإماراتي
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