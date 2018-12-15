رياضة | يورينتي يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورينتي يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجم وسط ريال مدريد الاسباني، ماركوس يورينتي، على مستقبله مع النادي الملكي، مشيرًا لأنه يركز حاليًا في كأس العالم للأنديه ولا شيء اخر.

وقال يورينتي في تصريحات صحفية عقب الفوز على رايو فاليكانو 1-0: "أنا سعيد بالنقاط الثلاث وكيف أعمل، لم يكن لديهم أي شيء بعد التخلص من فرصتهم الاخيره".

واختتم: "عندما تسجل أولًا لا يمكنك أن تصاب بالجنون، نحن لم نستقر على نتيجة الـ1-0 لكنهم لم يسجلوا اليوم".