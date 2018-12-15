رياضة | تفاصيل عقد لازارتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد لازارتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأوروجوياني مارتن لازارتي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

ومن المنتظر أن يوقع لازارتي على عقود تدريب الفريق الأحمر لمدة موسم ونصف، حيث سيضم معه مدرب ساعد ومخطط أحمال مع الإبقاء على محمد يوسف في منصب المدرب العام، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.

وكان المدرب الأوروجوياني قد وصل القاهرة لإتمام اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس النادي حيث سيعقد معه جلسة غدا، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقت لاحق.