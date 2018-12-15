رياضة | HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم بث مباشر (الدوري الايطالي) | LIVE ONLINE

HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم بث مباشر (الدوري الايطالي) | LIVE ONLINE

لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة من 14 انتصار وتعادل وحيد يدخل مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات والاستمرار في التغريد منفردا على قمة الكالتشيو، حيث يقدم السيدة العجوز موسما رائعا حتى الآن، بعدما تأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وينتظر الفريق الإيطالي المواجهة المقبلة له بدوري الأبطال لاختبار قدراتهم الحقيقة على العودة للتتويج بدوري الأبطال بعد غياب 22 عاما ولن يقبل اليجري المدير الفني للفريق باي تعثر في مباراة اليوم، شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وتورينو اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

ونجح اليوفي في تحقيق فوز ثمين في أخر مبارياته على إنتر ميلان بهدف نظيف، بينما يمني تورينو النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة اليوم، والدخول للمربع الذهبي حيث يحتل الفريق المركز السادس في الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 5 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم، ويسعى للتقدم والمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، جاري الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد تورينو بث مباشر اليوم السبت في الكالتشيو.

وسيسعى رونالدو نجم اليوفي الأول للانفراد بصدارة هدافي الكالتشيو في موقعة اليوم وتنقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي لايف، بي ان سبورت مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم السبت 15-12-2018 في الدوري الإيطالي