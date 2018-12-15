رياضة | رويس يقود دورتموند لمواصلة صدارة الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويس يقود دورتموند لمواصلة صدارة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وسجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الإسباني باكو ألكاسير (الدقيقة 19) وماركو رويس (الدقيقة 27)، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق المهاجم ماكس كروس (الدقيقة 35).

وبهذا الفوز، عزز دورتموند صدارته للبطولة برصيد 39 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا.