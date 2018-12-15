رياضة | المدير الفني لميجا: نثق في لاعبينا والصعود سيكون حليفنا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لميجا: نثق في لاعبينا والصعود سيكون حليفنا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح محسن عبد المحسن المدير الفني لفريق ميجا سبورت بأن نتائج فريقه خلال الفترة القادمة ستكون في تحسن، حيث توجه بالشكر إلى مجلس الإدارة لوقوفه بجانب الفريق في كل الفترات الصعبة.
وأضاف عبد المحسن لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن الجهاز الفني سوف يبذل قصارى جهده حتى يتم الحفاظ على الصدارة، وأنه على ثقة كبيرة في لاعبيه من أجل حسم الوصول للترقي.
وكان فريق ميجا سبورت قد تغلب على ضيفه عمال المنصورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء عقب غياب الانتصارات.
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