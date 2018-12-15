رياضة | أول تعليق من سولاري بعد التغلب على رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد التغلب على رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على رايو فاليكانو 1-0: "أنا اهتم كثيراً بكون جميع اللاعبين جيدون ومتاحون، انا سعيد لذلك".
وأضاف: "أعتقد أن بنزيما وأسينسيو يعانون من كدمات فقط ، لا شيء خطير".
وواصل: "سأكون قلقاً إذا لم يكن لدينا فرص سانحة للتسجيل لكننا فعلنا. أسينسيو قدم مباراة قوية جدا".
وتابع: "اليوم كانت لدينا فرص أكثر من مباراة هويسكا. اليوم أعتقد أنه كان يجب علينا أن نخرج مع نتيجة أكثر من التي حصلنا عليها".
وأكمل: "أحببت دعم المشجعين اليوم طوال المباراة، وهذا ما نحبه ونحتاجه".
وأستطرد: "نحن سعداء بتاهلنا في بطولتي كأس الملك ودوري ابطال اوروبا ، وتقليص النقاط عن صدارة الدوري".
واختتم: "استعادة مستوى ايسكو ؟ أنا اعمل على استعادة مستوى جميع اللاعبين، هذا ما أعمل عليه بشكل مكثف حالياً".
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