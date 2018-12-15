الان تتابع “آل سويلم” معلقا على مباراة الهلال :انتبهوا لغرفة الكنترول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم على غرفة الكنترول الخاصة بتقنية الفار، محذرا منها وقال آل سويلم في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “اليوم شفنا غرفة الكنترول في تقنية VAR تتدخل بأمانة وعدل في مباراة الهلال و الحزم، دائم كنت اقول انتبهوا لغرفة الكنترول،،، انتبهوا”

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