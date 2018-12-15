شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاوض «رحيل وباسم» لضمهما فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، فى مفاوضات جادة مع ثنائى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صبرى رحيل وباسم على، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويسعى مسؤولو المصرى لاستغلال عدم مشاركة الثنائى مع الأهلى، ومن ثم اقتراب رحيلهما عن القلعة الحمراء، بالفعل أبدى صبرى رحيل رغبته فى الانتقال للنادى المصرى، خاصة بعدما تم التعاقد مع محمود وحيد من صفوف مصر المقاصة، وانعدام فرصته فى المشاركة مع الفريق، والوضع نفسه لباسم على الذى طلب مهلة لمعرفة وضعه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد مع ظهير أيمن، فيما جمدت لجنة التعاقدات المفاوضات مع عدد من اللاعبين، بناء على طلب من إيهاب جلال، المدير الفنى، الذى أنهى كافة تفاصيل التفاوض مع الفريق، انتظاراً لعدد من اللاعبين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما رفض رحيل أحمد ياسر على سبيل الإعارة لصفوف الإسماعيلى، وتمسك باستمرار كافة اللاعبين.

ومن المنتظر أن يصل إيهاب جلال إلى بورسعيد خلال أسبوع على الأكثر لتوقيع عقود تولى قيادة الفريق بشكل رسمى، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى الجديد كلاً من حمد إبراهيم مدرباً عاماً، ومصطفى يونس مديراً للكرة، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، ومحمود جابر مديراً إدارياً، وإيهاب الألفى رئيس الجهاز الطبى، كما تم تكليف حسن نصر، مدرب حراس المرمى السابق، بالإشراف على حراسة المرمى داخل فرق النادى. من جهة أخرى، منح مصطفى يونس، القائم بأعمال المدير الفنى خلال الفترة الحالية، اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة ساليتاس، بطل بوركينا فاسو.