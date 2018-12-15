شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد فرص استمرار «سيسيه» مع الاتحاد لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت فرص بقاء رزاق سيسيه، المهاجم الإيفوارى المعار من نادى الزمالك إلى الاتحاد السكندرى، حتى نهاية تعاقده بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا من النادى الأبيض بشأن رفض المهاجم المغربى حميد إحداد مبدأ الإعارة وفشل كل محاولات إعارته إلى الدورى المغربى؛ وهو الأمر الذى يتأكد معه استحالة تفريط إدارة الزمالك فيه خشية التعرض لخسارة مالية كبيرة وبالتالى سوف يتواجد بقائمة اللاعبين الأجانب الأربعة مع كابونجو كاسونجو والتونسيين حمدى النقاز وفرجانى ساسى ضد رغبة السويسرى كرستيان جروس الذى كان يأمل فى استعادة رزاق سيسيه واللعب بورقة احتياج الاتحاد لاستعارة «شيكابالا» العائد للزمالك من رحلة الاحتراف بالدورى اليونانى.

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن كل السبل متاحة للتفاوض مع مسؤولى الزمالك بما فى ذلك عودة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا بما يعود بالنفع على الناديين وأن نادى الاتحاد ليس لديه أزمة فى ذلك. وتابع: جماهير الاتحاد السكندرى تنتظر بشغف الإعلان عن الصفقات الجديدة فى الانتقالات الشتوية وتأمل أن تكون تلك الصفقات على المستوى المطلوب، لافتا إلى أن الفريق تنتظره مواجهات أكثر صعوبة ببطولة كأس مصر وبطولة زايد للأندية العربية والتى يأمل فيها زعيم الثغر وجماهيره الاستمرار بها. ويعكف الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان على تجهيز ملف الانتقالات الشتوية والتدعيمات المنتظرة.

وأكد مصدر مطلع أن إدارة الاتحاد بصدد الإعلان رسميا عن إتمام التعاقدات مع عدد من اللاعبين خلال أيام بعد الاستقرار على الراحلين بأندية الأهلى والزمالك وبيراميدز.