شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أسطورة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، كتابة سطور من ماس فى رحلته الكروية وتشريف الكرة المصرية والعربية، وصار أسطورة القرن بحصد جائزة جديدة تضاف لدولاب ألقابه الشخصية، بالظفر بجائزة «بى بى سى» للعام الثانى على التوالى، لأفضل لاعب كرة قدم فى أفريقيا، متفوقاً على جميع نجوم القارة السمراء عن جدارة واستحقاق.

محمد صلاح عادل إنجاز النجم النيجيرى أوجستين أوكوشا، الذى تمكن من حصد جائزة «بى بى سى» كأفضل لاعب أفريقى فى عامين متتاليين فى 2003 و2004، قبل أن ينجح نجم منتخب الفراعنة فى تكرار إنجازه، وبات صلاح رابع لاعب يحقق الجائزة مرتين بعد أوكوشا والنجم الكاميرونى كانو والإيفوارى يايا توريه، كما أنه اللقب الرابع باسم لاعب مصرى، حيث سبق صلاح فى تحقيق الجائزة ثنائى الأهلى السابق محمد بركات فى 2005 ومحمد أبوتريكة فى 2008.

وتربع محمد صلاح على عرش الجوائز والألقاب الشخصية خلال مسيرته بالاحتراف الأوروبى منذ عام 2012، محققاً أرقاماً قياسية بالجملة فى نيل الجوائز، والتى كان أبرزها جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2017 وحصد الجائزة المقدمة من الاتحاد القارى للعبة «كاف»، بالإضافة إلى لقب هداف الدورى الإنجليزى فى الموسم الماضى وجائزة أفضل لاعب بمنافسات المسابقة الإنجليزية 2017-2018، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العام الجارى، فضلاً عن اختياره ضمن القائمة النهائية للثلاثى الأفضل فى أوروبا والعالم فى 2018، كما حقق صلاح جائزة أفضل لاعب بالمسابقة السويسرية خلال مشاركته مع بازل موسم 2012-2013.

كان محمد صلاح قد حقق أيضاً جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا فى عام 2018، وهى الجائزة التى تُمنح من قبل رابطة مشجعى إنجلترا، متخطياً العديد والعديد من النجوم أصحاب الشعبية الجارفة.

ويعتلى محمد صلاح هذا الموسم قمة هدافى الدورى الإنجليزى بالتساوى مع الجابونى أوباميانج، حيث يسعى الفرعون المصرى للمحافظة على لقبه والدفاع عنه من أجل إنجاز جديد فى الموسم الجارى مع الريدز. وسجل محمد صلاح 183 هدفاً بمسيرته فى الملاعب، سواء مع الأندية التى لعب بقميصها أو مع منتخب مصر الأول، وجميع المنتخبات العمرية فى مرحلة الناشئين والشباب، منها 39 هدفاً بقميص منتخب الفراعنة وضعته فى المرتبة الثالثة عبر تاريخ منتخبنا القومى خلف حسام حسن وحسن الشاذلى، وفى جعبة النجم المصرى 4 ألقاب بواقع لقبين مع تشيلسى ومثلهما مع بازل السويسرى.