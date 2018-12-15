شكرا لقرائتكم خبر عن «مو» سيد أفريقيا.. هكذا تحدثت الصحف العالمية عن فوز صلاح بجائزة «BBC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفت وسائل الإعلام والصحف الإنجليزية والعالمية، بفوز الفرعون المصرى، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب أفريقى فى عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثانى لاعب فى تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة فى عامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى فى عام 2017، وكان النيجيرى جى جى أوكوتشا هو أول لاعب يفوز بالجائزة التى انطلقت عام 1992 فى عامين متتاليين، حيث توج بها عامى 2003 و2004، عندما كان متألقا فى الملاعب الإنجليزية بقميص فريق بولتون واندررز. وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «صلاح الأفضل فى أفريقيا للموسم الثانى»، كما قالت صحيفة «ذا صن»: «صلاح يكشف عن هدفه فى 2019»، فيما قالت «ميرور»: «صلاح يتغلب على مانى»، أما الموقع الرسمى لليفربول فقال: «صلاح الأفضل فى أفريقيا».

فيما قالت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية إن محمد صلاح الذى تربع على عرش هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الماضى، وقاد ليفربول لنهائى دورى أبطال أوروبا- بات أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من «بى بى سى» مرتين متتاليتين منذ أسطورة الكرة النيجيرية جى جى أوكوتشا. أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية فقالت «صلاح يتفوق على ساديو مانى»، وعنونت صحيفة «آس» الإسبانية «محمد صلاح يعود للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى من بى بى سى»، أما شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، فعنونت «بالتخصص.. صلاح أفضل لاعب أفريقى فى استفتاء بى بى سى».

من جانبه، هنأ المغربى المهدى بن عطية، محمد صلاح، بعد تتويجه بالجائزة، ونشر صورة صلاح وهو يحمل فيها الجائزة عبر حسابه بموقع «تويتر»، ليعلق عليها بن عطية، قائلا: «ما شاء الله يا أخى»، بجانب علامات التصفيق.

فيما قال صلاح، فى تصريحات نقلتها «بى بى سى»: «سعيد للغاية بهذا التتويج، وأشكر كل من صوت لى، أتطلع للفوز بلقب مع النادى، أريد تطوير مستواى، وكل الفريق يرغب فى الحصول على لقب هذا الموسم، أريد الفوز بالجائزة فى العام المقبل أيضا، هذا شعور رائع، أعتقد أن هذا العام شهد لحظات مثيرة، سعيد بمساعدة ليفربول، للوصول إلى قمة الدورى، إنه شعور عظيم». كما انفرد ليفربول بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بجائزة «بى بى سى»، برصيد 3 مرات، ونال السنغالى الحاج ضيوف، الجائزة عام 2002 وهو فى صفوف ليفربول، كما حصدها صلاح، مرتين فى عامى 2017 و2018، وبعد ليفربول تأتى أندية مارسيليا، تشيلسى، الأهلى المصرى، مانشستر سيتى، أرسنال، وبولتون، برصيد مرتين لكل منها.

كما رفع فوز صلاح بالجائزة ألقاب اللاعبين المصريين مهددا عرش نيجيريا وغانا، الأكثر تتويجا بالجائزة، ومنذ انطلاق الجائزة عام 1992، فازت مصر بها 3 مرات، عن طريق محمد بركات عام 2005، ثم محمد أبوتريكة عام 2008، قبل أن يتوج صلاح بنفس الجائزة العام الماضى، وتوج لاعبو نيجيريا بالجائزة 5 مرات من قبل، وهو نفس العدد الذى حققه نجوم غانا.