شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يحسم ملف الصفقات بعد العودة من تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل حسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر ضمها إلى صفوف الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل لإغلاق هذا الملف بشكل نهائى. وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أنه ينتظر تسلم التقرير الفنى الرسمى من السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فى هذا الشأن، ولاسيما أنه المسؤول الأول والأخير عن بقاء أى لاعب أو رحيله سواء بالبيع أو الإعارة خلال يناير المقبل. وأضاف: «ستجمعنى جلسة بـ(جروس)، عقب عودة الفريق من تشاد، لتسلم تقريره بشأن الصفقات الجديدة والراحلين لرفعها إلى رئيس النادى ومجلس الإدارة لحسمها فى أسرع وقت». يأتى هذا، فيما اقترب يوسف على، لاعب فريق «المصرية للاتصالات»، من الانضمام إلى صفوف الفريق فى يناير المقبل، بعدما أبدى اللاعب موافقته على ارتداء الفانلة البيضاء ورفضه عرضاً من الأهلى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «جروس» أبدى إعجابه باللاعب بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة به، والتى أعدها الجهاز المعاون، الذى راقب اللاعب خلال الفترة الماضية، فيما عاد السيد سالم، لاعب دجلة للصورة مرة أخرى لضمه.

من جهة ثانية، أبدى رئيس النادى غضبه واستياءه من تضارب القرارات حول ملعب مباراة الفريق أمام القطن التشادى، والتى أُقيمت أمس، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى- الكونفيدرالية- والذى تم تغييره 3 مرات».

فى شأن آخر، افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه رئيس النادى وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعشرات النواب ورموز وقدامى النادى واللواء الدهشورى حرب، رئيس اتحاد الكرة السابق، صالة الجمباز العالمية الجديدة بمقر النادى.

وأبدى وزير الرياضة سعادته بهذا الصرح العالمى، الذى وصفه بأنه «مفخرة لمصر»، وأكد أنه سيخدم جميع لاعبى ولاعبات الجمباز فى مصر وليس فى الزمالك فقط.