شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بوكا جونيور الأرجنتينى على رادار الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الأرجنتينى جويرمو باروس سكيلوتو، المدير الفنى السابق لفريق بوكا جونيور الأرجنتينى، ضمن القائمة التى وضعها مسؤولو النادى الأهلى، لاختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، وجاء ذلك بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه فريق بوكا جونيور فى نهائى بطولة كأس «ليبرتادوريس»، والتى خسرها أمام غريمة التقليدى ريفربليت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمتلك المدير الفنى الأرجنتينى، صاحب الـ 45 عاماً، سيرة ذاتيه طيبه بالرغم من صغر سنه، حيث تولى فريق بوكا جونيور لمدة موسمين نجح فى حصد بطولة الدورى مرتين، وكأس الأرجنتين واحدة، وصعد لنهائى بطولة ليبرتادوريس، كما نجح فى التتويج ببطولة كوبا سودامريكانا عام 2013 مع فريق لانوس الأرجنتينى، ويمتلك باروس شخصية قوية، ورؤية فنية جيدة، . من جهة أخرى، واصل الفريق الكروى الأول تدريباته دون الحصول على راحة، عقب الفوز على جيما الإثيوبى بهدفين نظيفين فى افتتاح بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت مساء أمس الأول «الجمعة» على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، وأغلق الجهاز الفنى ملف البطولة الأفريقية، وبدا التركيز على مواجهة النجوم المقرر لها غداً «الإثنين» فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية لبطولة الدورى، وذلك قبل السفر إلى إثيوبيا لخوض مباراة العودة الجمعة القادم أمام جيما.

فيما يخضع محمد الشناوى وحسام عاشور لفحص طبى خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية قبل مواجهة النجوم.