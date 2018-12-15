شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يدعو أعضاء الجبلاية لجلسة طارئة بعد غد لبحث استقبال اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لاجتماع طارئ الثلاثاء لمناقشة ترتيبات تقدم مصر بملف استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 وتشكيل لجنة برئاسته لاستقبال أعضاء اللجنة المشكلة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» لاختيار الدولة المنظمة للبطولة والوقوف على صلاحية الاستادات وملاعب التدريب والفنادق التى ستقيم بها البعثات المشاركة فى البطولة قبل إعلان المكتب التنفيذى للكاف القرار النهائى باختيار الدولة المنظمة يوم 9 يناير المقبل.

كان أبوريدة قد اجتمع مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، على هامش حضور نهائى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى أقيمت فى شرم الشيخ، وأكد خلالها قدرة مصر على تنظيم البطولة رغم ضيق الوقت، ورفض أبوريدة الحصول على أى وعود من رئيس الكاف باختيار مصر بتنظيم البطولة فى حالة الدخول فى منافسة مع أى دولة أخرى لرفع الحرج عن مسؤولى الكاف. وعلمت «المصرى اليوم» أن أبوريدة بدأ فى اختيار الأسماء التى ستتولى رئاسة اللجان المختلفة فى حالة تنظيم البطولة معتمدا على شخصيات عملت معه تتمتع بخبرات سابقة فى تنظيم البطولات الدولية التى أقيمت فى مصر، لاسيما أن رئيس الجبلاية كان رئيسا للجنة المنظمة لبطولة العالم للشباب 2009 وبطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر عام 2006. ووفقا لمصدر مطلع فإن أبوريدة طلب من أحمد مجاهد التنسيق مع مسؤولى الاستادات المختلفة المرشحة لاستضافة البطولة للوقوف على المشاكل التى تواجهها قبل وصول لجنة الكاف.