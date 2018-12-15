بنزيما ينجو بريال مدريد من فخ رايو فاليكانو

واصل قطار ريال مدريد السير بخطى ثابتة في الليجا، عقب الانتصار على رايو فاليكانو، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ13.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز الـ19.

ويُعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي للميرنجي في الليجا، دون تلقي أي هدف.

هدف مبكر

بدأ ريال مدريد المباراة مستحوذا على الكرة، ولكن دون أي خطورة تذكر على مرمى رايو فاليكانو خلال أول 10 دقائق.

ومن أول تسديدة على المرمى للميرنجي سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة الـ13، مستغلاً تمريرة سحرية من لوكاس فاسكيز.