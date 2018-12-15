قائمة برشلونة النارية لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض غدًا الأحد، مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا.

وشهدت القائمة نفس مجموعة اللاعبين الذين شاركوا الأسبوع الماضي ضد إسبانيول، بجانب آرثر، الذي عاد بعدما حصل على التصريح الطبي قبل مواجهة توتنهام بدوري الأبطال.

وضمت القائمة كل من:

تير شتيجن، سليسين، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، لينجليت، ألبا، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، منير الحدادي، ديمبيلي، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز السابع برصيد 22 نقطة.