كريستيانو رونالدو يُغضب جماهير تورينو

شهدت الدقائق الأولى من مباراة ديربي يوفنتوس وتورينو، المقامة حاليًا بملعب أولمبيكو دي تورينو، صافرات استهجان ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم السيدة العجوز.

ففي الدقيقة الخامسة من المباراة، استعرض رونالدو مهاراته أمام لاعبي تورينو، ليتعرض لصافرات استهجان شديدة من قبل جماهير المضيف.

وسجل رونالدو 10 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي حتى الآن، يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، فيما يأتي تورينو في المركز السادس برصيد 22 نقطة.