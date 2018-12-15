شكرا لقرائتكم فوز هزيل لريال مدريد على فاليكانو يصعد به للمركز الثالث فى الليجا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ريال مدريد فوزا هزيلا على ضيفه رايو فاليكانو، بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى الجولة الـ16 من الدورى الإسبانى، والتى بدأت فى السابعة والنصف مساء.

سجل الهدف المهاجم الفرنسى كريم بنزيما الهدف الوحيد فى الدقيقة 13، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من لوكاس فاسكيز.

واحتفل النجم الكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بفوزه بالكرة الذهبية لعام 2018 وتلقى تحية الجماهير الحاضرة، والتقط الصور التذكارية مع نجوم الريال قبل انطلاق اللقاء.

وانقذ الحارس البلجيكى تيبو كورتوا الريال من التعادل فى اللحظات الأخيرة من المباراة بعد أن تصدى على مرتين لإحدى الهجمات الخطرة لفاليكانو.

وبتلك النتيجة يحتل الريال المركز الثالث مؤقتا برصيد 29 نقطة، بينما فاليكانو فى المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.



بنزيما

تونى كروس

سانتياجو سولارى

لوكاس فاسكيز

مارسيلو

مودريتش يحتفل بالجائزة