شكرا لقرائتكم دورتموند يواصل التحليق فى صدارة البوندزليجا بهدفين فى بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل بوروسيا دورتموند انفراده بصدارة الدورى الألمانى "البوندزليجا"، بعد أن حقق فوزا غاليا على ضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف فى للقاء الذى أقيم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" بالجولة الـ15 من المسابقة.

احرز هدفى دورتموند نجمى الفريق، باكو الكاسير فى الدقيقة 20 لينفرد بصدراة الهدافين برصيد 11 هدف، وماركو ريوس فى الدقيقة 27، ليسجل هدفه العاشر فى المسابقة، فيما سجل ماكس كروز هدف بريمن الوحيد فى الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 39 نقطة فى الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة عن بورسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ صاحبى المركزين الثانى والثالث، فيما توقف رصيد بريمن عند 21 منقطة فى المركز التاسع.



أشرف حكيمى

باكو الكاسير

فرحة الكاسير بالهدف

نجوم دورتموند