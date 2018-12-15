شكرا لقرائتكم الخطيب ينهي التصور النهائى للجهاز الفنى لفريق الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمود الخطيب والمفوض بشأن كرة القدم التصور النهائى للجهاز الفنى للفريق الأول بابلاغ سيد عبد الحفيظ بأنه مدير الكرة الحمراء رسميا خلال الإجتماع الذى جمع الخطيب بعبدالحفيظ ظهر اليوم بمقر النادى الذى أطلعه عبدالحفيظ خلاله على شكل الجهاز خلال الفترة المقبلة باستمرار محمد يوسف كمدير فنى مؤقت لحين الإنتهاء من التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى حيث يعود يوسف للعمل مدربا عاما مع الأجنبى مع الابقاء على طارق سليمان مدربا لحراس المرمى .

كما يبقى الجهاز الطبى والمعد البدنى لحين انتهاء ملف المدير الفنى الاجنبى الذى ربما يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير بعد دخول النادى فى مفاوضات مع مدربين أحدهما إسبانى .

يذكر أن سيد عبدالحفيظ كان موكل له تنظيم الأمور داخل قطاع الكرة بالنادى الأهلى خلال الفترة الماضية وخاصة بعد رحيل الفرنسى كارتيرون عقب خسارة الفريق النهائى الأفريقى امام الترجى التونسى بثلاثية نظيفة .