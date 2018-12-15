شكرا لقرائتكم هل يرحل كاسونجو عن الزمالك فى يناير ؟ اللاعب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك أن يبذل قصارى جهده فى تدريبات فريقه والمباريات لتسجيل الأهداف لكن هذا الأمر يتطلب توفيق من عند الله .
أضاف كاسونجو فى تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية أن الزمالك يحقق نتائج جيدة فى الفترة الماضية بسبب الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفنى وهو ما يمثل ضغط على الأندية المنافسة .
وحول مصيره مع الزمالك فى المستقبل قال كاسونجو أن تركيزه حاليا ينصب مع النادى الأبيض فى بطولتى الكونفدرالية والدورى الممتاز والمستقبل لا يعلمه أحد .
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