شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة : مرتاح باللعب بمركز الظهير الأيسر فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الله جمعة لاعب الزمالك سعادته البالغة بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

قال عبد الله جمعة فى تصريحات لقناة أون سبورت أنه يتمنى أن تساهم نتيجة مباراة الذهاب فى خوض لقاء العودة يوم 23 ديسمبر الجارى فى تشاد بأعصاب هادئة مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة المقبلة وإسعاد الجماهير بحصد البطولات .

أضاف عبد الله جمعة أنه تحت أمر الجهاز الفنى للمشاركة فى أى مركز يطلب منه مشددا على ارتياحه الشديد بعد اللعب فى مركز الظهير الأيسر ويقدم مستوى أفضل فى كل مباراة .