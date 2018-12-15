شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : سباعية بطل تشاد لن تقلل من احترامنا له فى مواجهة العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، توجيه الشكر للاعبين بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وقال أمير مرتضى فى تصريحات لقناة أون سبورت أن الزمالك يحترم بطل تشاد كثيرا ومهما كانت نتيجة مباراة الذهاب فى القاهرة سيتم التعامل بجدية مع مباراة العودة وعدم استسهال المهمة والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب . أضاف أمير مرتضى أن مجلس الزمالك قام بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للفريق والجهاز الفنى يؤدى دوره بشكل جيد واللاعبين ملتزمون ويتعاملون باحترافية والمكسب يحتسب لجميع المتواجدين بالنادى وليس لفرد واحد فقط . وأكد أمير مرتضى أن الصفقات الشتوية لنادى الزمالك سيتم الإعلان عنها فى شهر يناير المقبل .

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