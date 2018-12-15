شكرا لقرائتكم لازارتى يصطحب مساعد ومخطط أحمال فى مهمة تدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطحب الأورجوياني مارتين لازارتي المدير الفني للأهلي مواطنه الهاندرو لمساعدته في مهمة تدريب الأهلي ،بالإضافة لمخطط أحمال.

من المقرر أن يتواجد محمد يوسف في الجهاز الفني للأهلي وكذلك عادل مصطفي، وسيتم الإبقاء علي طارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

كان الاورجوياني لازارتي قد وصل القاهرة تمهيدا لتدريب الأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب