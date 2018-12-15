شكرا لقرائتكم دورتموند يعزز صدارته بثنائية في مرمى فيردر بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق بوروسيا دورتموند انتصاراته في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وتغلب على ضيفه فيردر بريمن 2 -1 يوم السبت في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة. وفي وقت سابق اليوم تغلب بايرن ميونخ حامل اللقب على مضيفه هانوفر 4 -صفر. وفشل بوروسيا مونشنجلادباخ في تضييق الخناق على دورتموند في الصدارة واكتفى بالتعادل سلبيا مع مضيفه هوفنهايم. وفي باقي المباريات فاز فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورy 2 - صفر وشتوتغارت على هيرتا برلين 2 -1 وتعادل اوجسبورغ مع شالكه 1 /1. ورفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن جلادباخ الوصيف وبايرن ميونخ صاحب المركز الثالث.



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