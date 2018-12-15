إنتر ميلان يخطف فوزا من أودينيزي بهدف إيكاردي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه أودينيزي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.
ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماورو إيكاردي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.
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