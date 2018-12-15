شكرا لقرائتكم خبر عن الهاندرو مساعدآ للازارتي في الجهاز الفني للأهلي وعبد الحفيظ مديرا للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يصطحب الأورجوياني مارتين لازارتي المدير الفني للأهلي مواطنه الهاندرو لمساعدته في مهمة تدريب الأهلي ،بالإضافة لمخطط أحمال.

من المقرر أن يتواجد محمد يوسف في الجهاز الفني للأهلي وكذلك عادل مصطفي، وسيتم الإبقاء علي طارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

كان الأورجوياني لازارتي قد وصل القاهرة تمهيدا لتدريب الأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب محمود الخطيب