شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض كسر رقمه القياسي في أفريقيا بعد 5 سنوات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

رفض الزمالك كسر الرقم القياسى الذي حققه أفريقيًا منذ 5 أعوام، وذلك بعد تحقيق الفوز على القطن التشادى بنتيجة 7 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز أهداف الزمالك أمام القطن التشادى محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسي بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82.

منذ 5 أعوام وتحديدًا عام 2013، حقق الزمالك فوزًا عريضًا على جازيللي التشادي بنتيجة 7 / 0 في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، وأحرز الأهداف السبعة البوركيني عبد الله سيسيه هدفين ومحمد إبراهيم هدفين وأحمد جعفر هدفين وأحمد حسن.

الفوز بسبعة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الأكبر في سجلات الزمالك بالبطولات الأفريقية، وكان أمام الأبيض كسر الرقم بفوز أكبر على القطن التشادى في لقاء اليوم، إلا أن اللاعبين اكتفوا بسبعة أهداف دون رد.

وجاءت النتيجة الكبرى الثانية للزمالك على مدار تاريخه عندما حقق الفوز على فريق جيش ميتشال الأثيوبى بنتيجة 6 / 0 في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وذلك عام 1976.

ثم الفوز على أشانتى كوتوكو بنتيجة 5 / 1 في دورى أبطال أفريقيا عام 1987.