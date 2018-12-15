شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 20 ديسمبر موعدا للسفر لمواجهة القطن في الاياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، فجر يوم 20 ديسمبر الجاري، موعدا للسفر إلي تشاد من أجل الاستعداد لمواجهة القطن في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية.
فيما يغادر أيمن حافظ المنسق العام للزمالك، يوم 19 من الشهر ذاته من أجل التحضير لاستقبال البعثة البيضاء استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريقين يوم 23 من شهر ديسمبر.
وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب مساء اليوم السبت بسباعية نظيفة.
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