شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مواقف وطرائف لاعبى القطن التشادى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وجاءت بعض الكرات المشتركة بين لاعبى فريق القطن التشادى و الزمالك مثل سقوط لاعبى الفريق التشادى بشكل غير طبيعى مما أدى إلى السخرية من طريقة اللعب الذى ظهروا بها على أرضية ملعب اللقاء .

أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .