شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام القطن التشادى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الزمالك القادمة أمام القطن التشادى يوم 23 ديسمبر الجارى فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بدولة تشاد .

وشهدت مباراة الزمالك و القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية نجاح الأبيض فى تحقيق فوز عريض بنتيجة 7 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بملعب بتروسبورت وسط حضور جماهيرى كبير بعد السماح للجمهور الأبيض بالتواجد فى المدرجات بعدما شهدت المباريات الماضية اقتصار الحضور على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقط .

أحرز سباعية الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .

بهذه النتيجة وضع الزمالك قدما فى دور الـ 32 "مكرر" ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل خوض مباراة العودة أمام القطن التشادى على ملعب الأخير .

أمير مرتضى يرفض التقليل من أهمية مباراة العودة

وأكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، توجيه الشكر للاعبين بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى وقال أن الأبيض يحترم بطل تشاد كثيرا ومهما كانت نتيجة مباراة الذهاب فى القاهرة سيتم التعامل بجدية مع مباراة العودة وعدم استسهال المهمة والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب .

أضاف أمير مرتضى أن مجلس الزمالك قام بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للفريق والجهاز الفنى يؤدى دوره بشكل جيد واللاعبين ملتزمون ويتعاملون باحترافية والمكسب يحتسب لجميع المتواجدين بالنادى وليس لفرد واحد فقط .

عبد الله جمعة سعيد بالفوز

فيما أكد عبد الله جمعة لاعب الزمالك سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على القطن التشادى وقال أنه يتمنى أن تساهم نتيجة مباراة الذهاب فى خوض لقاء العودة فى تشاد بأعصاب هادئة مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة المقبلة وإسعاد الجماهير بحصد البطولات وأضاف أنه تحت أمر الجهاز الفنى للمشاركة فى أى مركز يطلب منه مشددا على ارتياحه الشديد بعد اللعب فى مركز الظهير الأيسر ويقدم مستوى أفضل فى كل مباراة .

كاسونجو يتحدث عن تسجيل الأهداف

بينما أكد الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك أن يبذل قصارى جهده فى تدريبات فريقه والمباريات لتسجيل الأهداف لكن هذا الأمر يتطلب توفيق من عند الله وهو ما حدث فى لقاء القطن بتسجيله هدفان من السباعية.

وأضاف كاسونجو أن الزمالك يحقق نتائج جيدة فى الفترة الماضية بسبب الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفنى وهو ما يمثل ضغط على الأندية المنافسة .