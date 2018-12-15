شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والقطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت على ملعب بتروسبورت مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة. جاء إلغاء المؤتمر لعدم حضور السويسري جروس مدرب الزمالك والنيجيري عمر فرانسيس المدير الفني للفريق التشادي. جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه القطن في لقاء العودة يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري في تشاد.

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