شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة الخطيب .. سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمود الخطيب والمفوض بشأن كرة القدم التصور النهائى للجهاز الفنى للفريق الأول بابلاغ سيد عبد الحفيظ توليه منصب مدير الكرة الحمراء رسميا خلال الاجتماع الذى الثنائى ظهر اليوم بمقر النادى، و الذى شهد إطلاع عبدالحفيظ خلاله على شكل الجهاز خلال الفترة المقبلة باستمرار محمد يوسف كمدير فنى مؤقت لحين الإنتهاء من التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى حيث يعود يوسف للعمل مدربا عاما مع الأجنبى مع الابقاء على طارق سليمان مدربا لحراس المرمى .

كما يبقى الجهاز الطبى والمعد البدنى لحين انتهاء ملف المدير الفنى الاجنبى الذى ربما يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجارى أو المقبل على أقصى تقدير بعد دخول النادى فى مفاوضات مع مدربين أحدهما إسبانى .

يذكر أن سيد عبدالحفيظ كان موكل له تنظيم الأمور داخل قطاع الكرة بالنادى الأهلى خلال الفترة الماضية وخاصة بعد رحيل الفرنسى كارتيرون عقب خسارة الفريق النهائى الأفريقى امام الترجى التونسى بثلاثية نظيفة .