شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متواضع للحكم الأوغندي فى لقاء الزمالك والقطن التشادي السهل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * القطن التشادي
المسابقة : ذهاب دور 32 لبطولة كاس الكونفدراليه
إستاد : بترو سبورت
نتيجة المباراة : سبعه أهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك
حكم ساحة : براين ميرو ( أوغندا )
المساعد الأول :دك اوكيلو
المساعد الثاني : مارك سسونكو
الحكم الرابع : اليكس موهابيميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة: براين ميرو
الشخصية والسيطرة علي المباراة : علي الرغم من سهولة المباراة والنتيجة الكبيرة لفريق الزمالك لم يفرض الحكم سيطرته علي المباراة بشكل جيد .
القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 78 % وهي نسبه متوسطه في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح وظهر ذلك في عدم احتساب ركلتي جزاء صحيحة للزمالك في الدقيقتين 25 , 50 الأولي نتيجة عرقله واضحة من مدافع القطن ضد حمدي النقاز والثانية لصالح مصطفي فتحي والدفع واضح من لاعب القطن بالاضافه إلي بعض الأخطاء التي لم تحتسب . وفي الدقيقة 87 وفي واقعه غريبه ودخول الجهاز الطبي للزمالك ارض الملعب والكره في اللعب والحكم لم يتخذ أي قرار ويسمح باستمرار اللعب .
العقوبات الانضباطية : انذر الحكم لاعب القطن ارنو في الدقيقة 45 للعب بتهور مع حمدي النقاز . كما انذر رقم 21 للعب بتهور ولم ينذر رقم 6 لاستخدامه الذراع مع لاعب الزمالك عبدالله جمعه . وفي الدقيقة 92 انذر الحكم كهرباء للعب الكره بعد الصفاره .
اللياقة البدنية والتمركز : استخدم الحكم عنصر وحيد فقط من عناصر اللياقة البدنية وهو التحمل العام علي مدار شوطي اللقاء , ولم يستغل عنصر تحمل السرعة والسرعة القصوى , لم يحسن الحكم التحرك والتمركز الصحيح في الدقائق 7 , 9 , 13 , 36 نتيجة فقدانه للرشاقة والمرونة .
التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع ما قبل المباراة ومشاهده لكل إشارات الحكام المساعدين .
درجه صعوبة المباراة : كانت المباراة سهله نتيجة المستوي الكبير فنيا وبدنيا لصالح الزمالك .
تطبيق مبدأ اتاحه الفرصه : طبق الحكم اتاحه الفرصة ومنح الافضليه للفريق الذي ارتكب ضده الخطأ في الدقائق 3 , 49 بتقدير صحيح .
ما يجب تطويره في أداء الحكم : يجب تطوير أداءه في كيفيه الخروج من التمركز الخاطئ والاتجاه بعيدا عن مسار الكره , وان يطور من أداءه في عنصر الرشاقة والمرونة والسرعة , والتميز بين الأخطاء الإهمال والتهور .الحكمان المساعدان: المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 60 , 92 بتقدير صحيح . المساعد الثاني: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 12 , 30 , 44 بتقدير صحيح وأشار باستمرار اللعب في هدف الزمالك الثاني والخامس وقرار صحيح . الحكم الرابع: سيطرة جيده علي المنطقة الفنية وتعاون جيد خارج الخطوط مع حكم المباراة . التقييم بالدرجات: حكم المباراة 7,5 /10 المساعد الأول 8,6 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10
شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متواضع للحكم الأوغندي فى لقاء الزمالك والقطن التشادي السهل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .