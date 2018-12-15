شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متواضع للحكم الأوغندي فى لقاء الزمالك والقطن التشادي السهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * القطن التشادي

المسابقة : ذهاب دور 32 لبطولة كاس الكونفدراليه

إستاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : سبعه أهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : براين ميرو ( أوغندا )

المساعد الأول :دك اوكيلو

المساعد الثاني : مارك سسونكو

الحكم الرابع : اليكس موهابي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة: براين ميرو

الشخصية والسيطرة علي المباراة : علي الرغم من سهولة المباراة والنتيجة الكبيرة لفريق الزمالك لم يفرض الحكم سيطرته علي المباراة بشكل جيد .

القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 78 % وهي نسبه متوسطه في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح وظهر ذلك في عدم احتساب ركلتي جزاء صحيحة للزمالك في الدقيقتين 25 , 50 الأولي نتيجة عرقله واضحة من مدافع القطن ضد حمدي النقاز والثانية لصالح مصطفي فتحي والدفع واضح من لاعب القطن بالاضافه إلي بعض الأخطاء التي لم تحتسب . وفي الدقيقة 87 وفي واقعه غريبه ودخول الجهاز الطبي للزمالك ارض الملعب والكره في اللعب والحكم لم يتخذ أي قرار ويسمح باستمرار اللعب .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم لاعب القطن ارنو في الدقيقة 45 للعب بتهور مع حمدي النقاز . كما انذر رقم 21 للعب بتهور ولم ينذر رقم 6 لاستخدامه الذراع مع لاعب الزمالك عبدالله جمعه . وفي الدقيقة 92 انذر الحكم كهرباء للعب الكره بعد الصفاره .

اللياقة البدنية والتمركز : استخدم الحكم عنصر وحيد فقط من عناصر اللياقة البدنية وهو التحمل العام علي مدار شوطي اللقاء , ولم يستغل عنصر تحمل السرعة والسرعة القصوى , لم يحسن الحكم التحرك والتمركز الصحيح في الدقائق 7 , 9 , 13 , 36 نتيجة فقدانه للرشاقة والمرونة .

التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع ما قبل المباراة ومشاهده لكل إشارات الحكام المساعدين .

درجه صعوبة المباراة : كانت المباراة سهله نتيجة المستوي الكبير فنيا وبدنيا لصالح الزمالك .

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصه : طبق الحكم اتاحه الفرصة ومنح الافضليه للفريق الذي ارتكب ضده الخطأ في الدقائق 3 , 49 بتقدير صحيح .

ما يجب تطويره في أداء الحكم : يجب تطوير أداءه في كيفيه الخروج من التمركز الخاطئ والاتجاه بعيدا عن مسار الكره , وان يطور من أداءه في عنصر الرشاقة والمرونة والسرعة , والتميز بين الأخطاء الإهمال والتهور .

الحكمان المساعدان: المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 60 , 92 بتقدير صحيح . المساعد الثاني: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 12 , 30 , 44 بتقدير صحيح وأشار باستمرار اللعب في هدف الزمالك الثاني والخامس وقرار صحيح . الحكم الرابع: سيطرة جيده علي المنطقة الفنية وتعاون جيد خارج الخطوط مع حكم المباراة . التقييم بالدرجات: حكم المباراة 7,5 /10 المساعد الأول 8,6 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10