شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو : تسجيل الأهداف توفيق من الله وتركيزى حاليا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك أن يبذل قصارى جهده فى تدريبات فريقه والمباريات لتسجيل الأهداف، لكن هذا الأمر يتطلب توفيق من عند الله .

أضاف كاسونجو فى تصريحات لقناة أون سبورت الفضائية، أن الزمالك يحقق نتائج جيدة فى الفترة الماضية بسبب الجهد الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفنى وهو ما يمثل ضغط على الأندية المنافسة .

وحول مصيره مع الزمالك فى المستقبل، قال كاسونجو أن تركيزه حاليا ينصب مع النادى الأبيض فى بطولتى الكونفدرالية والدورى الممتاز والمستقبل لا يعلمه أحد، رافضا الحديث عن بقائه أو رحيله عن الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على القطن التشادى اليوم، الجمعة، بسباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.