شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والقطن التشادى ببطولة الكونفدرالية الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0، فى المباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 وفرجانى ساسى بالدقيقة 15 وكاسونجو "هدفين" بالدقيقتين 22 و41، ومصطفى فتحى "هدفين" بالدقيقتين 27 و56، وعمر السعيد بالدقيقة 82.

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