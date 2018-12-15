شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: مرتاح فى مركز الظهير الأيسر بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، سعادته البالغة بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى بنتيجة 7/0، فى المباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الله جمعة، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه يتمنى أن تساهم نتيجة مباراة الذهاب فى خوض لقاء العودة يوم 23 ديسمبر الحالى فى تشاد بأعصاب هادئة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة المقبلة وإسعاد الجماهير بحصد البطولات.

وأضاف عبد الله جمعة أنه تحت أمر الجهاز الفنى للمشاركة فى أى مركز يطلب منه، مشددا على ارتياحه الشديد بعد اللعب فى مركز الظهير الأيسر، ويقدم مستوى أفضل فى كل مباراة.