شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أرفض "استسهال" مباراة العودة أمام القطن رغم السباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، توجيه الشكر للاعبين بعد تحقيق فوز عريض على القطن التشادى بنتيجة 7/0، فى المباراة التى أقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أمير مرتضى، فى تصريحات لقناة أون سبورت، أن الزمالك يحترم بطل تشاد كثيرا ومهما كانت نتيجة مباراة الذهاب فى القاهرة سيتم التعامل بجدية مع مباراة العودة، وعدم استسهال المهمة والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب.

وأضاف أمير مرتضى أن مجلس الزمالك قام بتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للفريق والجهاز الفنى يؤدى دوره بشكل جيد، واللاعبون ملتزمون ويتعاملون باحترافية، والمكسب يحتسب لجميع المتواجدين بالنادى وليس لفرد واحد فقط.

وأكد أمير مرتضى أن الصفقات الشتوية لنادى الزمالك سيتم الإعلان عنها فى شهر يناير المقبل.