الزمالك يسحق القطن التشادي بسباعية في بداية مشواره الإفريقي

كتبت: شرين طه

فاز الزمالك على ضيفه القطن التشادي بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت ضمن مرحلة الذهاب لدور الـ32 من الكونفيدرالية الإفريقية على استاد بتروسبورت اليوم السبت.

الشوط الأول

استطاع طارق حامد أن يهدد مرمى القطن بتصويبة خطيرة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 9، لكن خرجت الكرة إلى ضربة ركنية.

أحرز كهربا الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 11 بعدما استقبل تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من جانب محمد إبراهيم سددها مباشرة في الشباك.

سجل فرجاني ساسي الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 15 بعدما استقبل عرضية أرسلها كهربا من كرة ثابتة في الجانب الأيسر، واستقبلها برأسية رائعة سكنت في الشباك.

حول كاسونجو المباراة إلى حفل أهداف في الدقيقة 22 بعدما حصل على تمريرة عرضية من ساسي، ليراوغ حارس القطن ويسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الثالث.

أحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 28 بعدما استقبل عرضية عبدالله جمعة من الجانب الأيسر بتسديدة يسارية مباشرة في المرمى.

أضاف كاسونجو الهدف الثاني لها والخامس للزمالك في الدقيقة 41، بعدما استقبل عرضية أرضية من الجانب الأيمن لحمدي النقاز بتسديدة في شباك القطن.

الشوط الثاني

أتى الدور على مصطفى فتحي من أجل التسجيل مجددًا، وأحرز الهدف الثاني له والسادس للزمالك في الدقيقة 56، بعدما استقبل عرضية من كهربا بتسديدة مباشرة في شباك القطن.

سحنت الفرصة أمام مصطفى فتحي من أجل إضافة الهدف السابع في المباراة بالدقيقة 66 بعدما صوب كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وخرجت لضربة مرمى.

أهدر كهربا فرصة أمام مرمى القطن بعدما سقطت الكرة من يد الحارس في الدقيقة 77 أمام لاعب الزمالك لكنه أرسلها أعلى من العارضة.

أحرز عمرو السعيد الذي شارك كبديل في المباراة، الهدف السابع للزمالك في الدقيقة 82 بعدما حصل على تمريرة من محمد إبراهيم أمام المرمى وحاول المدافع أن يبعدها دون فائدة.

وبات الزمالك بتلك النتيجة أمام نزهة في لقاء العودة لضمان التأهل لمرحلة "بلاي أوف" البطولة حيث أن الفريق التشادي يحتاج إلى الفوز 8-0 من أجل التأهل.