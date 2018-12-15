عبد الله جمعة معلقا على تغييره أمام القطن: تحت أمر الجهاز الفني في أي مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبيرة على القطن التشادي بسباعية دون رد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، أن النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق ستجعل مهمة الزمالك أسهل في لقاء العودة المقرر له يوم الأحد 23 ديسمبر في تشاد.

وأوضح، أن الزمالك يسعى للمنافسة على الكونفدرالية والدوري والكأس، وعلق اللاعب على تغيير مركزه لمركز الظهير الأيسر، أكد أنه تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يتم توظيفه فيه.

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه يشعر بالراحة في مركز الظهير الأيسر ومستواه يتطور من مباراة لأخرى في المركز الجديد.