كاسونجو يوضح موقفه من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الزمالك، إنه لا يُفكر في الرحل عن القلعة البيضاء.

وأضاف كابونجو من خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "تركيزي في الوقت الحالي مع الزمالك، في البطولات المحلية والبطولة الإفريقية، أقدم كل ما لدي من أجل الزمالك."

وتمكن كابونجو من تسجيل ثنائية في مرمى القطن التشادي في المواجهة التي درات على ملعب بتروسبورت لحساب جولة الذهاب في الدور الـ32 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بسباعية دون رد.

وأكمل: "الفريق بالكامل يعمل بجد في التدريبات والمباريات."

وعن غيابه عن التهديف خلال الفترة الماضية قال: "أبذل أقصى ما لدي في التدريبات والمباريات والأهم الفوز للفريق."