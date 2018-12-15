أمير مرتضى: لا نريد التساهل في تشاد رغم الفوز العريض على القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، الاعتماد على الفوز العريض في لقاء اليوم من أجل التأهل إلى دور "بلاي أوف" بالكونفدرالية الإفريقية.
وحقق الزمالك فوزا عريضا على القطن التشادي بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 الأول من المسابقة، ليقترب من التأهل قبل خوض لقاء العودة في تشاد الأسبوع المقبل.
وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ"أون سبورت" بعد المباراة: "نهنئ مجلس الإدارة والجماهير ونشكر اللاعبين على الفوز الكبير، مباراة الذهاب انتهت رغم الفوز بسباعية".
وأضاف: "الزمالك سيركز في لقاء العودة وسنلعب على الفوز، نحترم الفريق المنافس لأن الأجواء صعبة في تشاد بسبب الظروف الجوية ولا نريد التساهل".
وأكمل: "لا أحد يعمل بمفرده، مجلس الإدارة يوفر ما نطلبه، الجهاز الفني يقوم بما يُطلب منه، وكذلك اللاعبين، والمكسب في النهاية يعود إلى النادي الذي يمثله الجميع".
وأتم أمير مرتضى تصريحاته رافضا الكشف عن الصفقات المنتظر إتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث رد قائلا: "في يناير ستعرفون كل شيء".
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