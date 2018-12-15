بالفيديو والصور.. حسين الشحات يستفز لاعبي الترجي بـ"الثلاثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استفز الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي لاعبي الترجي التونسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

ونجح العين في حجز مقعده بالدور نصف النهائي لمونديال الأندية بعدما اكتسح الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد هزاع بن زايد مساء اليوم السبت.

ونشبت مشادة بسيطة بين الشحات وأيمن محمد ظهير أيسر الترجي بعد صراع على الكرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقام الدولي المصري، بعد تعدي لاعب الترجي عليه، برفع إصبعه الثلاثة بجوار وجهه، في إشارة إلى نتيجة المباراة.

يُذكر أن الشحات (27 عامًا) أحرز الهدف الثاني للعين في شباك الترجي، ليصبح رابع لاعب مصري يسجل في مونديال الأندية بعد محمد أبو تريكة وعماد متعب والسيد حمدي.