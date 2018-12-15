رسميًا.. إيهاب جلال مدربًا للمصري بعد رحيل مصطفى يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مجلس المصري عن تولي إيهاب جلال قيادة الفريق، بعد قبول استقالة مصطفى يونس امن تدريب الفريق ، وياسر عزت المدرب المساعد ، مع اقالة محمد صلاح أبو جريشة المدرب العام للفريق الأول.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصري عبر فبسبوك، تدوينة تؤكد قبول استقالة مصطفى يونس من تدريب الفريق البورسعيدي.

وسقط فريق المصري البورسعيدي على ملعبه وبين جماهيره بهدفين دون رد أمام ساليتاس البوركينابي في المباراة التي جاءت ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

المصري والذي ودّع مسابقة الكونفدرالية من نصف النهائي النسخة الماضية، لم يستغل ملعبه وجماهيره أمام بطل بوركينا ليستقبل هدفين في بورسعيد ليصبح الفريق الساحلي مطالبًا بالفوز بنتيجة (3-0) إيابًا من أجل الصعود للدور المقبل.

وأفادت تقارير ليبية اقتراب ايهاب جلال، مدرب أهلي طرابلس، من تدريب الفريق البورسعيدي، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من تدريب اهلي طرابلس.

وذكرت صحيفة ريميسا الليبية، أن إيهاب جلال، اعلن استقالته من تدريب الفريق وذلك بعد تعادل الأهلي مع ستار دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.